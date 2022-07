Alexandre Frota critica Claudia Raia - Michel Jesus/ Câmara dos Deputados / Reprodução do Instagram

Publicado 01/07/2022 08:47

Rio - Após Claudia Raia revelar que Marisa Monte perdeu a virgindade com Alexandre Frota, o deputado federal de São Paulo (PSDB-SP) soltou o verbo sobre a atriz através do Instagram Stories, na noite desta quinta-feira (30). O ex-ator pornô disse que a mulher de Jarbas Homem de Mello não esquece ele e ainda provocou as apresentadoras Sabrina Sato, Asrtid Fontenelle, Luana Xavier e Larissa Luz.

“Lamento muito que a Claudia Raia ainda não tenha me esquecido. Com todo respeito, acho que ela está errando e passando da curva, com o tempo está ficando engraçada. Ainda colocou na fofoca a Marisa. O mais interessante é a Astrid às gargalhadas (mais previsível impossível). As outras duas, não sei quem são ou o que fazem, e a Sabrina Sato não pode rir muito, porque se a gente começar a falar, vai ter muita gargalhada. Pior do que os que me fazem fofoca, só os que param para ouvi-las”, publicou Frota.



Entenda o caso:

Claudia Raia demonstrou incômodo ao comentar que sempre lembram da relação que ela viveu com o deputado federal Alexandre Frota (PSDB-SP). Em conversa no programa "Saia Justa", do GNT, Raia acabou entregando que Marisa Monte perdeu a virgindade com o ex-ator pornô.

Ao falar que não aguentava mais ser associada com Frota, Raia deu detalhes da relação que Marisa viveu com o deputado. "Eu passo por isso, amor. Só eu namorei o Alexandre Frota, só eu casei. Marisa Monte perdeu a virgindade com Alexandre Frota. Então não fui só eu. Estou aqui só dividindo um pouco esse peso", deixou escapar.

Frota e Marisa namoraram na década de 80. Ele conheceu a cantora enquanto fazia uma peça do diretor Miguel Falabella e garantiu que chegou a morar com a artista. Já Claudia Raia foi casada com Alexandre Frota de 1986 a 1989.