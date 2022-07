Isabella Santoni e o namorado surfam em praia do Rio

Rio - Cheios de disposição! Isabella Santoni e o namorado, Caio Vaz, aproveitaram a manhã desta sexta-feira para se exercitar. O casal surfou em uma praia da Zona Sul do Rio e mostrou que manda bem no esporte. Com uma roupa apropriada, os dois fizeram algumas manobras em cima da prancha. Nas areais, ao perceberem a presença do paparazzo, acenaram para fotos. Isabella e Caio estão juntos há há cerca de quatro anos.

Relatar erro