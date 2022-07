Príncipe William presta homenagem à mãe, Diana, em dia que ela completaria 61 anos - Reprodução / Instagram

Publicado 01/07/2022 09:32

Rio - O príncipe William prestou uma homenagem à mãe, Diana Spencer, no dia em que ela completaria 61 anos. Na manhã desta sexta-feira (1), ele emitiu uma carta às vencedoras do "Prêmio Diana" — destinado à pessoas de 9 a 25 anos, que possuam envolvimento com ações sociais ou trabalhos humanitários — e citou a importância do legado da princesa.

"Parabéns por receber o 'Prêmio Diana' hoje! Você faz parte de uma geração inspiradora de jovens que estão mudando o mundo por meio de suas ações, e admiro imensamente seus esforços", iniciou o Duque de Cambridge.

"Admiro imensamente seus esforços. Suas histórias são notáveis. Muitos de vocês enfrentam grandes desafios em tempos difíceis, mas estão quebrando incansavelmente barreiras para criar um futuro melhor para todos nós", completou.

Ao relembrar o aniversário da mãe, William enalteceu seu legado e reiterou os elogios às vencedoras da premiação. "Vocês realmente são a personificação do legado de minha mãe e eu sei que ela ficaria muito orgulhosa de todas vocês. Acredito que não há melhor maneira de celebrar sua vida e trabalho do que reconhecer pessoas incríveis que dedicam tanto tempo e esforço para ajudar aqueles ao seu redor", finalizou.