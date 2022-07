Ludmilla anuncia a gravação de - Reprodução/Instagram

Publicado 18/07/2022 21:59 | Atualizado 18/07/2022 22:14

Rio - Vem muito aí! Após o sucesso da primeira edição, Ludmilla anunciou, nesta quinta-feira (18) a data da gravação do "Numanice #2". A cantora publicou em sua conta no Twitter algumas fotos do Museu do Amanhã, localizado no Centro do Rio, local que vai acontecer a versão ao vivo do álbum nesta quinta-feira (21).

Museu do Amanhã

21/07 — LUDMILLA (@Ludmilla) July 18, 2022 Assim como no primeiro, o evento será fechado para convidados, terá participações especiais e promete contar com uma grande estrutura. Como não haverá venda de ingressos, Ludmilla chegou a brincarcom a possibilidade de fazer uma listinha e levar alguns de seus seguidores, mas fez questão de pedir para que os fãs aguardem a a gravação finalizada e não tumultuem o evento.



— LUDMILLA (@Ludmilla) July 18, 2022 Conto com vocês pra aguardarem essa surpresa linda que tô preparando, em casa bonitinhos pq o espaço realmente será limitado e do lado de fora, não vai dar pra ver nem ouvir nada. Quero que vcs esperem essa surpresa e vejam o resultado final quando eu soltar por aqui. Amo vcs