Rock in Rio 2022 terá mais de 500 produtos licenciados, com preços entre R$ 3,20 e R$ 699Agencia O Dia

Publicado 19/07/2022 18:56

Rio - Faltando pouco mais de um mês para o início do Rock in Rio, a organização de um dos maiores festivais de música do país anunciou, nesta terça-feira, o lançamento de mais de 500 produtos oficiais para a edição deste ano. Em evento realizado no Rio de Janeiro, o CEO Luís Justo comentou a parceria com marcas para vender itens oficiais com preços que variam de R$ 3,20 a R$ 699.

"A cada ano o Rock in Rio se consolida ainda mais como uma plataforma de comunicação, que busca dialogar com públicos variados e com uma pluralidade de conteúdos e experiências que vai muito além da música. Associar-se com a marca Rock in Rio entrega para as empresas uma conexão com os fãs do festival durante todo o ano e não somente nos dias de evento", declarou o empresário.

Em 2022, os produtos licenciados estão divididos em 14 categorias, seis a mais do que a última edição Rock in Rio. Dessa vez, o festival se associou com 24 marcas para entregar itens que vão de alimentos, vestuário e utensílios domésticos a roupa íntima, enxaguante bucal e acessórios de celular. E os fãs poderão vestir até os filhos pequenos com a linha exclusiva de roupas para bebês, com body, babador e almofada.