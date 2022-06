Ferrugem - Divulgação/ Renan Ribeiro

FerrugemDivulgação/ Renan Ribeiro

Publicado 11/06/2022 11:58 | Atualizado 11/06/2022 12:03

Rio - Ferrugem se aproxima da realização de um grande sonho: se apresentar no Rock in Rio. O cantor, que é um dos maiores nomes do pagode da atualidade, será o primeiro do gênero a tocar no festival. Sua estreia será no Palco Favela, no dia 10 de setembro, e o artista falou um pouco sobre sua ansiedade para o dia.

fotogaleria

"É uma loucura. Sou o primeiro cantor de pagode a cantar no Rock in Rio. O primeiro nome do festival é rock e teremos o pagode estrelando. É muito bom. Vou confessar que estou contando os dias para o festival. Estou marcando um dia a menos, diariamente. Vai ser incrível. Me senti muito honrado com o convite. Será um show especial para um momento especial", declara Ferrugem em entrevista a Quem durante a gravação da "Sessão Acústica" da Rádio Globo.

O cantor revelou que já está no processo de escolher o repertório especial para o evento. "Vai ser um show só de sucesso. E tudo vai ser diferente. Vai ser um show que só vai acontecer no Rock in Rio. Depois que acontecer lá, não vamos tocar os mesmos arranjos e repertório em nenhum outro lugar", adianta.