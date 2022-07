Buchecha - Divulgação

BuchechaDivulgação

Publicado 19/07/2022 17:48 | Atualizado 19/07/2022 18:04

Rio - Um dos precursores do funk melody carioca, o cantor Buchecha vai se apresentar, nesta quinta-feira (21), na Biblioteca Parque Estadual, no Centro do Rio, pelo projeto Parque de Ideias.

fotogaleria

A iniciativa está oferecendo oficinas, cursos e shows nas unidades da Biblioteca Parque do Centro, Manguinhos e Rocinha desde o começo de maio. Para o segundo semestre, o projeto preparou conteúdos voltados para o funk. O objetivo é levar a esses espaços uma programação de qualidade. O show começará às 18h e a entrada é gratuita.