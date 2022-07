Datena regressa ao ’Brasil Urgente’ e desabafa sobre período que passou no hospital - Reprodução / Band

Publicado 19/07/2022 13:10 | Atualizado 19/07/2022 13:17

Rio - Após manter-se uma semana afastado do noticiário policial "Brasil Urgente" pro conta da Covid-19, Datena regressou ao comando do programa, na última segunda-feira. O apresentador esteve internado no Hospital Sírio Libanês, em São Paulo e admitiu ter pensado que não sobreviveria à doença.

"Pelo menos em dois dias senti que não ia passar por essa daí, foi uma 'paulada' violenta. Já tive tumor no pâncreas, seis stents colocados, um infarto, problema sério de diabetes altíssimo. Mas, de todas as doenças que enfrentei, que foram doenças graves, essa foi a que senti que talvez não sobrevivesse. Achei, que o sino tinha tocado para mim, fiquei muito mal", desabafou em conversa com Cátia Fonseca.

"Comadre, dessa vez, a coisa foi feia, a trombada foi feia. Há muito tempo já vinha alertando as pessoas que essa história do Covid não acabou, a gente abriu a guarda muito cedo", disse Datena, aconselhando que os telespectadores permanecessem tomando os cuidados necessários para evitar a contaminação do vírus.

Durante a ausência do jornalista na bancada do programa, a Band havia escalado Lucas Martins e Joel Datena para o comando do noticiário. "Como vocês sabem, o Datenão está internado, se recuperando da Covid-19, mas está indo tudo bem. Eu espero que essa minha passagem aqui pelo Brasil Urgente seja muito rápida, de verdade, porque a gente quer ver o Datenão aqui", disse Joel, na época.