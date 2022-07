Arthur Aguiar é o campeão do ’BBB 22’ - Reprodução/Instagram

Arthur Aguiar é o campeão do ’BBB 22’Reprodução/Instagram

Publicado 19/07/2022 19:14 | Atualizado 19/07/2022 19:18

Rio - Após ser consagrado como campeão do "BBB 22", Arthur Aguiar decidiu compartilhar seus segredos e suas dicas sobre o reality show em uma palestra, durante um evento em Nova York. O ator abordou temas polêmicos e revelou como conseguiu lidar com a cultura do cancelamento.

fotogaleria

Entretanto, se engana quem pensa que Arthur foi pioneiro no ramo da consultoria após o "Big Brother Brasil". Antes dele, outros campeões e ex-participantes mostraram suas estratégias para público, dentre eles sua própria esposa, Maíra Cardi, que participou do "BBB 9".

Segundo Arthur, a esposa desempenhou um papel muito importante em sua vitória. O ator comentou sobre como o conhecimento da influenciadora sobre o reality o ajudou nas estratégias do game. Maíra inclusive já prestou consultoria sobre muitos assuntos, principalmente boa forma. Seus cursos chegaram a custa mais de R$ 100 mil.

Outros ex-BBBs também deram cursos e consultorias após reality foram: Max Porto (Campeão - BBB 9), Tereza Souza (BBB 19), Adriana Sant'Anna e Rodrigão (BBB 11), Dhomini (Campeão - BBB 3), e Fernando Fernandes (BBB 2), atual aprensentador do "No Limite", na TV Globo.