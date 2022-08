Karoline Lima com a família e a bebê recém-nascida - Reprodução/Instagram

Publicado 31/07/2022 19:59

Rio - Karoline Lima aproveitou o domingo (31) na companhia de familiares. No clique divulgado no Instagram, a modelo apareceu com a filha Cecília, fruto do casamento com Éder Militão. O casal anunciou a separação dias antes da chegada da bebê.

fotogaleria "É sobre quem fica. Família", escreveu na legenda. Os seguidores se derreteram pela bebê recém-nascida. "Mãozinha da Ceci, ela sabe que venceu e manda em todos vocês", brincou um internauta. "Família linda. Ceci é muito honrada por ter vocês por ela", afirmou outro.