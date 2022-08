Kelly Key - Reprodução/Instagram

Publicado 31/07/2022 18:46

Rio - Kelly Key se manifestou neste domingo (31) após viralizar nas redes um vídeo no qual ela divulga um batom emagrecedor. Segundo a cantora, o vídeo foi gravado há três anos e com a repercussão, Kelly Key usou o Instagram Stories para se desculpar com o público.

fotogaleria No registro, a cantora abordava os benefícios do produto. "Vocês sabem que eu só indico o que comprovo com resultados, não é verdade? Então, vou falar da minha experiência com ele [...] Já perdi medidas e uns quilinhos. Acreditem! Ele melhora o metabolismo e auxilia na inibição de apetite. Aí você vai me perguntar assim: 'poxa, Kelly, um batom faz isso tudo?' Sim, sim. Um batom testado e aprovado pelos melhores laboratórios de pesquisa do país", disse no vídeo.

"Quem nunca cometeu erros que atire a primeira pedra, né? Até a gente encontrar um método que dê certo... Só quem luta contra a balança sabe o tanto que a gente tenta, luta, experimenta, e a gente adoraria um milagre. Mas até a gente chegar em um nível de maturidade e entender que de fato não existe milagre, a gente passa por alguns caminhos. Apesar de eu nunca ter feito uma publicidade direta, foi feito um contato para que eu fizesse um experimento do produto e desse um depoimento interno que acabou viralizando. Por mais que tenha três anos que isso aconteceu, vira e mexe as pessoas voltam a falar como se fosse algo recente", explicou.

"E vocês que me acompanham todos os dias sabem que eu me esforço, tenho questões hormonais e falo sobre isso abertamente. Mas, como qualquer ser humano, sou falha e esse tipo de coisa pode acontecer, inclusive se tornou questão judicial . Também fui enganada. A verdade é que para que a gente tenha perda de peso sustentável, o melhor é fazer o que eu compartilho todos os dias: dieta, treino. Depois desse episódio, me tornei muito mais seletiva. Então, devo esse pedido de desculpas a vocês. Mas já adianto que vai ser a primeira e última vez que vou falar sobre isso", concluiu.