Nas redes sociais, Simone fala sobre retorno aos palcos com Simaria Reprodução / Instagram

Publicado 01/08/2022 09:43 | Atualizado 01/08/2022 09:53

Rio - Simone Mendes usou as redes sociais, na manhã desta segunda-feira, para interagir com os fãs, ao sanar dúvidas sobre diversos assuntos, inclusive, o distanciamento da irmã, Simaria. No Instagram, a cantora foi questionada acerca do retorno aos palcos com sua dupla e admitiu não saber quando isso acontecerá.

"Quando Simaria vai voltar a cantar com você?", indagou um fã. "Ainda não sei", respondeu Simone, objetiva. Em outra pergunta, um seguidor quis saber se ela, assim como a irmã, também fez uma pausa nos shows. "Cumpri toda a agenda de junho e julho, e peguei uma folga para descansar o juízo e aproveitar as férias do meu filho", explicou a cantora.

Na rede social, a artista também foi questionada sobre quando estará com os sobrinhos pessoalmente e respondeu que o reencontro será "em breve". Recentemente, Simone homenageou Giovanna, filha de Simaria, por seu aniversário, em meio à crise com a mãe da menina. "No dia do seu aniversário quero que saiba que nunca vou esquecê-la, que estarei sempre pedindo a Deus por você. Meu amor sempre estarei pedindo a Deus por você. Eu te amo e vou te amar para sempre, meu amor, Giovanna", escreveu na época.

Distanciamento da dupla

Há pouco mais de um mês, Simaria anunciou que daria uma pausa na carreira e deixou que Simone concluísse a agenda de shows sozinha. Há algumas semanas, a cantora ainda parou de seguir o perfil de Simone nas redes sociais, que posteriormente, retirou as iniciais da dupla de seus nomes de usuário na web.

O conflito entre as duas aumentou especulações de fãs sobre o fim da dupla, intensificando rumores que já haviam aparecido quando, em uma entrevista, Simaria alegou ser controlada pela irmã e a acusou de impedir a manifestação de sua autenticidade.