Simone homenageou Giovanna, filha de Simaria - Reprodução/Instagram

Simone homenageou Giovanna, filha de Simaria Reprodução/Instagram

Publicado 30/07/2022 17:06

Rio - Simone Mendes usou o Instagram para homenagear a sobrinha Giovanna, filha de Simaria, que completou 10 anos neste sábado (30). Vivendo uma crise na relação pessoal e profissional com a irmã, Simone assumiu em junho a agenda de shows da dupla após o afastamento de Simaria dos palcos.

fotogaleria

"Peguei você no colo tão pequenininha que nunca imaginava que ia virar uma menina assim tão grande! Tenho maior prazer e orgulho de ser sua madrinha, e amo você como se fosse minha filha! Afilhada, o próprio nome já diz tudo, é como se fosse uma filha e é assim que eu me sinto em relação a você. No dia do seu aniversário quero que saiba que nunca a vou esquecer, que estarei sempre pedindo a Deus por você.Meu amor sempre estarei pedindo a Deus por você. Eu te amo e vou te amar pra sempre meu amor, Giovanna", escreveu.