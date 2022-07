Klara Castanho - Reprodução do Instagram

Publicado 30/07/2022 15:09 | Atualizado 30/07/2022 15:13

Rio - Klara Castanho deixou os fãs em polvorosa, neste sábado, ao retornar para as redes sociais. A atriz publicou uma foto do roteiro de seu novo trabalho no Instagram. Ela está no elenco da segunda temporada da série 'De Volta aos 15', da Netflix, onde interpreta a personagem Carol. "Estudando", escreveu a jovem de 21 anos na legenda.

Alguns amigos da atriz vibraram com a publicação. "Avante, gata!", comentou Taís Araujo. "Vai com tudo, princesa", reagiu Aline Campos. "Te amo", destacou Carol Castro. Os fãs da jovem também se manifestaram através dos comentários. "Que bom te ver por aqui", disse um. "Você é incrível", frisou outro.

Relembre o caso

Klara Castanho se tornou um dos assuntos mais comentados das redes sociais no final de junho, quando o colunista Leo Dias e a apresentadora Antonia Fontenelle divulgaram o caso de uma atriz que engravidou após ser vítima de estupro. Depois de várias especulações, Klara veio a público admitir que era a jovem em questão e expôs a série de violências que sofreu até revelar a situação. Na ocasião, a artista relatou ter sido ameaçada por uma enfermeira após dar à luz um bebê que entregou para a adoção, seguindo os trâmites legais.

Atriz processa Antonia Fontenelle