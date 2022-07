Natália Deodato estreia como atriz - Reprodução do Instagram

Publicado 30/07/2022 11:46

Rio - Além de Jade Picon, confirmada no elenco de 'Travessia', próxima novela das 21h, da TV Globo, outra ex-participante do 'Big Brother Brasil 22' vai dar os primeiros passos na carreira de atriz: Natália Deodato. A mineira fará uma pequena participação na série de humor “Aqui ao Lado – Vizinhos”, do Canal Brasil, prevista para ir ao ar em 2023. No elenco da produção também estão Natália Lage e Otávio Müller.

Em entrevista ao 'Gshow', Natália falou sobre a experiência: "Foi a minha primeira aparição em um set dos canais Globo. Fiz uma participação especial, curta, mas que, para mim, foi muito significativa. Fiquei muito feliz, emocionadíssima, foi muito gratificante", disse ela, que está realizando um sonho antigo.

"Antes, meu sonho era poder entrar em 'Malhação'. Quando era pequenininha, falava, 'quando crescer, vou fazer Malhação'. Sempre tive o sonho de ser atriz e, como mulher preta, quero interpretar não só alguém que viva uma situação dura, mas uma mulher vitoriosa, sabe? Uma mulher que venceu seus desafios, que conseguiu passar pelas suas superações. Se depender de mim, o que estiver ao meu alcance, eu vou fazer. O resto, vou deixar com o Universo, que ele providencia", frisou a ex-BBB.

À publicação, Natália contou que tem se preparado para fazer bonito no novo ofício. "Estou fazendo fonoaudióloga para melhorar a minha dicção. Tenho a língua presa, então, para falar algumas palavras, preciso forçar muito. Também tenho feito aulas de interpretação e alguns cursos, estou estudando até sobre marketing digital. Sempre gostei de trabalhar com empreendedorismo e empoderamento feminino, são coisas das quais não quero me desvincular".