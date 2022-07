Wanessa Camargo e Sandy anunciam parceria musical - Reprodução do Instagram

Wanessa Camargo e Sandy anunciam parceria musicalReprodução do Instagram

Publicado 30/07/2022 12:59 | Atualizado 30/07/2022 13:04

Rio - Sandy anunciou através do Instagram, neste sábado, que a primeira convidada do projeto 'Nós, Voz, Eles 2' é Wanessa Camargo. As duas dividem os vocais pela primeira vez na música "Leve", que será lançada na quinta-feira, dia 4 de agosto, junto com o clipe da canção. Já o primeiro episódio, que mostra os bastidores da produção, com a filha de Zezé di Camargo vai ao ar nesta segunda-feira, dia 1, no canal do Youtube da esposa de Lucas Lima. Os fãs das duas, claro, foram à loucura com a notícia.

fotogaleria

"É isso mesmo, Brasill! Minha primeira convidada do 'Nós, Voz, Eles 2' vai ser a Wanessa!! Que alegria finalmente dividir o estúdio com essa amiga e artista linda que ela é. Obrigada, Wan, pelo carinho enorme e pela colaboração incrível nesse projeto q eu amo tanto", disse a filha de Xororó.

Wanessa também vibrou ao compartilhar a notícia com seus fãs: "Meus amores, estou muito feliz em anunciar que serei a 1ª convidada do projeto 'Nós, Voz, Eles 2'! Que honra e que alegria imensa ter recebido esse convite tão especial pra cantar com você, que eu admiro há tantos e tantos anos, Sandy".

Zezé di Camargo também celebrou a parceria musical das duas: "O Brasil esperava esse encontro há muito tempo. Vai ser toppppp", disse ele. Marido de Sandy, Lucas Lima brincou com o anúncio: "Toma essa". Além dos famosos, os internautas também reagiram ao comunicado das cantoras. "O sonho de uma geração", comentou um. "Ansioso demais. Não tenho nem roupa para esse evento", afirmou outro. Eu tô morrendo de felicidade. Vivi pra viver isso. Sucesso, sem dúvidas", destacou um terceiro.

Confira as reações dos internautas:

Veio muito aí!! Sandy e Wanessa Camargo finalmente gravaram um feat pic.twitter.com/XJXCyae1rP — s (@DAIAN_ALVES) July 30, 2022

Sandy e Wanessa enfim vão lançar uma música juntas — In.tui.tiva (@subversivadam) July 30, 2022

A gente viveu pra ver o feat sandy e Wanessa hahaha #NVE2 — Well (@Welldon_Gomes) July 30, 2022

VAI TER FEAT SANDY E WANESSA. É sobre uma geração! — taisa (@Taisasouveira) July 30, 2022

Sandy e Wanessa Camargo juntas!!! Eu não sabia que precisava até ver essa imagem Pop 2000 vivíssimo #NVE2 pic.twitter.com/ckUXybVN0u — Tiago (@tiagoequer) July 30, 2022

Boatos de rivalidade

No passado, havia boatos de que Wanessa e Sandy tinham uma rivalidade. Na série 'É o Amor', da Netflix, a filha de Zezé di Camargo chegou a falar sobre o assunto. "Comecei a ver uma comparação com uma artista que eu gosto muito, a Sandy. Fizeram um negócio que acabou virando uma forma de marketing. E eu me sentia mal com isso. Eu gostava muito de Sandy e Junior. Eu era fã, eu ia nos shows deles. E isso me machucava, porque tinha medo de ela achar que eu queria imitar ela... Aquilo tudo que estavam falando, eu também acreditava. 'Que ela (eu) não cantava? Que não era talentosa? Que só estava ali por ser filha de quem era?. Aquilo eu acreditava também, porque eu não acreditava em mim", contou Wanessa.