Tays Reis passa por cirurgia e Biel tranquiliza fãs - Reprodução do Instagram

Tays Reis passa por cirurgia e Biel tranquiliza fãsReprodução do Instagram

Publicado 30/07/2022 10:49

Rio - Tays Reis, de 27 anos, deu um susto nos fãs na noite desta sexta-feira. A cantora precisou passar por uma cirurgia de emergência após ser diagnosticada com apendicite aguda. O procedimento aconteceu dez dias após o nascimento de Pietra, fruto de seu relacionamento com Biel, de 26 anos. Na manhã deste sábado, através do Instagram Stories, o cantor tranquilizou os fãs ao dizer que a amada está bem.

fotogaleria

"Tudo certo, graças à Deus". Ele ainda brincou com a volta de Tays ao hospital menos de duas semanas após o parto. "Esse povo gosta de um centro cirúrgico", disse, aos risos. "E aí, mozão? Chega, né? Vamos embora?", perguntou Biel. "Manda me dar alta aqui", pediu a artista se referindo a equipe médica que estava no quarto.

Na noite de sexta-feira, enquanto Tays era operada, Biel explicou para os fãs que a cantora estava com dores abdominais há três dias. "A dor não parou e realmente era apendicite aguda, já viemos para o hospital na hora, isso não é brincadeira. Já reunimos a equipe médica e a Tays está no centro de cirurgia operando, está em ótimas mãos", declarou.



Tays também informou aos fãs sobre a cirurgia em sua rede social. "Queria estar aparecendo mais aqui para vocês, mas não estou me sentindo muito bem nesses últimos dias. Terei que fazer uma cirurgia e logo estarei ótima aqui para vocês. Obrigada por todo amor e carinho comigo e com nossa família! Até já".