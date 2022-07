Telão despenca e atinge dançarinos do grupo Mirror durante show em Hong Kong - Reprodução/Twitter

Telão despenca e atinge dançarinos do grupo Mirror durante show em Hong KongReprodução/Twitter

Publicado 29/07/2022 20:30

Rio - Após ser atingido por um telão que despencou durante o show do grupo Mirror , em Hong Kong, o dançarino Mo Lee Kai-yin pode ficar tetraplégico. O artista de 27 anos foi um dos feridos no acidente que chocou a internet pelos vídeos que viralizaram na última quinta-feira. Segundo o jornal 'South China Morning Post', ele foi entubado após ser internado em estado grave.

fotogaleria

De acordo com a imprensa local, Mo Lee teve a terceira e a quarta seções das vértebras cervicais deslocadas por consequência do impacto do painel de LED, que se soltou de uma estrutura com outros cinco telões. O rapaz já foi submetido a duas cirurgias desde a tragédia e fontes médicas dizem que o dançarino perdeu os movimentos dos braços e pernas, o que pode ter efeito temporário ou permanente, dependendo da recuperação do artista.

Além de Mo Lee, outro dançarino foi levado para o hospital "Queen Elizabeth" com um ferimento na cabeça após a queda do telão de 4 metros quadrados, e recebeu alta médica nesta sexta-feira. O acidente aconteceu enquanto dois membros do grupo de pop cantonês Mirror se apresentavam com 12 bailarinos no Coliseu de Hong Kong.

O secretário de Cultura, Esportes e Turismo de Hong Kong, Kevin Yeung Yun-hung, esteve no local onde o show acontecia para investigar as condições de segurança da arena. "Uma inspeção preliminar sugere que um cordão de metal se rompeu, fazendo com que a tela caísse. É nossa responsabilidade e determinação garantir que um incidente semelhante não aconteça novamente", declarou ele, de acordo com o 'South China Morning Post'.

Fãs do Mirror já haviam realizado uma petição online com mais de 12 mil assinaturas cobrando por mais segurança para o grupo de cantopop. A manifestação aconteceu depois de um dos membros, Frankie Chan, sofrer uma queda de um metro de altura durante a apresentação do conjunto na última terça-feira, no mesmo espaço. O cantor usou as redes sociais após o concerto para tranquilizar os fãs e dizer que apenas tinha machucado o braço esquerdo.

No dia seguinte, a boyband retornou ao Coliseu de Hong Kong com passos de dança "menos perigosos", além de ter cercas instaladas em alguns pontos do palco. O show desta quinta-feira era o quarto de 12 apresentações agendadas pela banda no local. Após o acidente mais recente, todos os concertos futuros no local foram cancelados.