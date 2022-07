Paula Amorim e Breno Simões com o filho - Reprodução/Instagram

Publicado 29/07/2022 18:33

Rio - Paula Amorim publicou nesta sexta-feira (29) no Instagram uma série de fotos acompanhada de Breno Simões e do filho Theo, de 1 mês. "Um carrossel de amor pra alegrar nossa sexta-feira", escreveu na legenda. O bebê, fruto do relacionamento do casal formado no "BBB 18", nasceu no dia 16 de junho.