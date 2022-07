Juju Salimeni - Reprodução/Instagram

Publicado 29/07/2022 17:19

Rio - Juju Salimeni revelou durante entrevista para o "Famacast" que pretende engravidar no próximo ano. A musa fitness, que atualmente namora o empresário Diogo Basaglia, contou que antes disso precisa nivelar seus hormônios.

fotogaleria "Penso no próximo ano, em tentar gravidez depois do Carnaval. Tenho que fazer um trabalho de mudar algumas coisas no meu corpo. No momento, não consigo engravidar por conta dos hormônios. Quando realmente decidir, preciso fazer esse alinhamento com a médica", afirmou.

Juju Salimeni ainda comentou que não se importa com as alterações que seu corpo sofrerá durante uma gestação. "Tenho um estilo de corpo que eu gosto de ter. Então, com certeza, ia ser uma mudança bem grande, mas acho que seria uma fase tão plena e tão focada em outro objetivo, que isso não seria uma questão", disse.