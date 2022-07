Guilherme de Pádua diz que não vai responder ataques após série sobre a morte de Daniella Perez - Reprodução

Publicado 29/07/2022 15:54

Rio - O ex-ator Guilherme de Pádua anunciou, na última quinta-feira, que não irá se pronunciar em resposta aos ataques que tem recebido desde a estreia da série "Pacto Brutal - O Assassinato de Daniella Perez". O documentário produzido pelo HBO Max relembrou a morte da filha de Gloria Perez, esfaqueada pelo agora pastor e Paula Thomaz, em 1992.

"Estou me ausentando, parando esse assunto. Eu creio que a fé que carrego vai me ajudar a melhorar como pessoa por dentro e até fazer alguma coisa por outros. Vou continuar nessa fé, não vou largar o caminho que estou seguindo", declarou Guilherme, no vídeo publicado em seu canal de YouTube.

Em seguida, ele diz que foi aconselhado por outro pastor a se calar e desabafou: "Minha reação natural é de me defender, qualquer um tem direito de resposta no mundo natural, mas eu não vivo mais no mundo natural. Todos os dias quando eu acordo eu me lembro que sou o Guilherme de Pádua, que tenho essa carga nas minhas costas, e toda manhã é uma luta", disse.

"Não estou me fazendo de vítima, mas não é fácil voltar para a mídia depois de 30 anos. Eu cumpri mina pena, fiz tudo o que a Lei me exigiu. Estava levando uma vida digna, discreta. Aquilo que todo ex-presidiário deveria fazer", completou Guilherme, que confessou ter sido responsável por assassinar Daniella junto com Paula, que era sua esposa na época. O ex-ator foi condenado a 19 anos de prisão, tendo cumprido apenas seis anos e nove meses em cárcere, antes de ser solto em 1999. Hoje, Guilherme é pastor de uma igreja evangélica em Belo Horizonte, Minas Gerais.

O caso voltou à tona com o lançamento da série documental "Pacto Brutal", do HBO Max, no último dia 21. A atriz Daniella Perez foi assassinada por Guilherme de Pádua e Paula Thomaz em 28 de dezembro de 1992. Segundo investigações, a filha de Gloria Perez foi morta por motivações profissionais, considerando que o ex-ator cometeu o crime por ter seu papel reduzido na novela "De Corpo e Alma", escrita pela mãe de Daniella.

Na trama, a jovem artista fazia par romântico com Pádua, que estava em seu primeiro grande trabalho na TV. As cenas de romance entre os dois são apontadas como os motivos que levaram Paula Thomaz a se juntar ao então marido para assassinar Daniella. O corpo da atriz foi encontrado com 18 perfurações de faca em um matagal na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio.