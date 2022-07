Gabriel Medina cita polêmica de Caio Castro ao brincar sobre vida amorosa - Reprodução/Instagram

Gabriel Medina cita polêmica de Caio Castro ao brincar sobre vida amorosaReprodução/Instagram

Publicado 29/07/2022 11:32 | Atualizado 29/07/2022 11:38

Rio - Gabriel Medina, de 28 anos, usou as redes sociais, nesta sexta-feira, para dar detalhes de sua vida amorosa e aproveitou para citar a polêmica do ator Caio Castro sobre pagar a conta em um jantar . No Twitter, o surfista, que está solteiro desde o fim do casamento com Yasmin Brunet, admitiu que não tem tido muitos encontros recentemente e que segue em busca de algum.