Paulo André rebate Maíra CardiReprodução do Instagram

Publicado 29/07/2022 09:44

Rio - Após Maíra Cardi negar que Paulo André convidou Arthur Aguiar para sua festa de aniversário , o ex-BBB voltou a se pronunciar sobre a polêmica, na noite desta quinta-feira, através do Instagram Stories. O velocista reforçou que o convite foi feito e alfinetou a coach ao dizer que todo bafafá poderia ter sido resolvido com uma mensagem. Para colocar um ponto final no assunto, ele ainda expôs prints de uma conversa dele com o ator falando sobre o mal entendido.

"Não gosto de vir aqui falar sobre coisas polêmicas e desnecessárias, mas acho que essa vale falar. Pra quem não está entendendo, dias atrás, participei de um podcast e falei que não tinha muito contato com o Arthur, porém, tinha mandado o convite do meu aniversário para ele. Tudo poderia ter sido resolvido bem melhor com uma mensagem, que com um deboche na internet", começou Paulo André.

O atleta reforçou que convidou Arthur para sua festa. "E, enviei o convite, sim. Seria muita cara de pau da minha parte ir à um podcast ao vivo e falar uma coisa que não é verdade. Enviei o convite, não sei o que aconteceu. Eu tenho enviado o convite para muita gente e não me atentei que a mensagem não tinha chegado pra ele pra reenviar o convite. Vou deixar aqui as provas para as pessoas que estão me atacando, ofendendo", afirmou.

Em seguida, Paulo André publicou uma montagem de mensagens que trocou com o campeão do 'Big Brother Brasil 22', da TV Globo. Nelas, ele mostra que enviou o convite. Através do Instagram, o velocista chegou a perguntar se o colega tinha trocado o número de telefone. O ator negou.

"Troquei não, mano. É o mesmo numero que te dei aí em cima. Aqui no meu WhatsApp não chegou nada não", destacou o marido de Maíra Cardi. "Enviei pra esse número aí mesmo, po, enviei sábado às 16h50. Gravei tela pra tu ver", rebateu P.A. "Que loucura, porque o número é esse mesmo que está aí", reagiu Arthur. "Exato. não sei o que rolou", respondeu Paulo. "Mas enfim. obrigado pelo convite, mano!", agradeceu o ator. "Mas de qualquer forma, ta aí. Leva a família. Abraços", finalizou Paulo André.

Entenda a polêmica

Ao falar sobre o afastamento dos dois, o atleta negou sentir qualquer tipo de antipatia pelo ator e explicou que eles apenas possuem estilos de vida diferentes. "A gente teve uma amizade maneira lá dentro. Só que ele tem um lifestyle diferente. Ele é um cara mais reservado, mais na dele, mais família... Os ciclos não bateram aqui fora e está tudo certo. Não tenho nada contra ele", afirmou.