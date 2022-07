Maíra Cardi desmente Paulo André sobre suposta conversa com atleta com Arthur Aguiar - Reprodução/Instagram/YouTube

Publicado 28/07/2022 20:55

São Paulo - Maíra Cardi resolveu rebater as afirmações que Paulo André fez durante a participação no podcast "PodDelas" . Em uma série de stories na tarde desta quinta-feira (28), a esposa de Arthur Aguiar disse que o atleta olímpico não procurou o campeão do "BBB 22" para conversar após o programa.

"Eu vi ontem um podcast, que estava rodando por aí do P.A falando do Arthur, da amizade deles, que ele procurou o Arthur para conversar, que os dois conversaram, mas que os dois são diferentes, o Arthur vive muito na dele e que até que o P.A convidou para o aniversário dele, mas que o Arthur vive outra vida", começou Maíra.

Ela então desmente as falas de Paulo André. "Não sei onde você convidou, se foi em pensamento, você não o convidou para o aniversário, você e o Arthur não conversaram porque você não quis, ele te mandou o número de telefone em mensagem, você disse que iria chamar ele e nunca chamou", pontuou Maíra.

Maíra também diz que não se incomoda em falar da amizade de Arthur e Paulo André. "Apesar de não ter câmera na vida, porque não é o 'Big Brother', a gente conta tá, não ficamos mudos. O Arthur fica mudo, mas eu não fico", afirmou.

Por fim, Maíra diz que Paulo André deve "dar conta das escolhas". "Não tem problema nenhum não gostar do Arthur, não querer falar com ele, tá tudo certo, está no seu direito, não tem que falar mesmo com quem não gosta. Mas tem que dar conta das suas escolhas, não vale jogar no c* do outro, isso aqui não é Disneylândia", completou.

Na quarta-feira (28), Paulo André falou no "PodDelas" das amizades que manteve pós-BBB "Tenho mais contato com a rapaziada da Disney, que são a Jade [Picon], o DG [Douglas Silva] e o [Pedro] Scooby. Com o Arthur, a gente trocou uma ideia, eu mandei o convite para o meu aniversário", disse.

"A gente teve uma amizade maneira lá dentro. Só que ele tem um lifestyle diferente. Ele é um cara mais reservado, mais na dele, mais família... Os ciclos não bateram aqui fora e está tudo certo. Não tenho nada contra ele", esclareceu o atleta.

A reportagem é Luiza Lemos, do iG.