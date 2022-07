Ex-BBB Natália Deodato encerra contrato com agência e diz ter sido hackeada - Reprodução/Instagram

Ex-BBB Natália Deodato encerra contrato com agência e diz ter sido hackeadaReprodução/Instagram

Publicado 28/07/2022 18:59

Rio - Natália Deodato usou as redes sociais, nesta quinta-feira, para desabafar sobre uma situação tensa que enfrenta. A ex-BBB disse ter tido seu telefone hackeado após rescindir o contrato com a agência que administrou seus perfis durante o "BBB 22". Nos Stories do Instagram, a modelo chorou ao relatar o desespero com a atitude tomada pela empresa, que Natália também acusa de descaso com a carreira da mineira.

fotogaleria

Em uma sequência de vídeos, a ex-sister afirmou que a agência cancelou sua linha de telefone e cortou seu acesso a um aplicativo de mensagens: "Hackearam o meu número, acabaram de bloquear. Meu número foi cedido pela agência porque saí do 'BBB' sem nada e eles me deram um chip com um plano atual. Então, a todos os meus contratantes, pessoas que estão negociando, pessoas que conversam comigo, peço que não deem continuidade às conversas porque não estou mais com esse número", declarou.

"Estou falando isso porque fui muito prejudicada durante todo o tempo que participei do 'BBB', principalmente por equipe.. Estavam tentando enfiar um contrato na minha mãe de R$ 700 mil, teve amiga minha que tentou me prejudicar dentro do 'BBB' e ela ia receber R$ 100 mil. Tem vários conteúdos que, infelizmente, não passam pro público do sofá, teve falas, faltas, muitas coisas, conversas, que não foram passadas nos cortes, só no pay-per-view, e minha equipe, desde o início do programa, em momento nenhum colocava posicionamento nas redes", desabafou a modelo.

Natália ainda contou que tem se esforçado para aprender a usar as redes sociais como ferramenta de trabalho e relembrou os problemas que enfrentou depois de ser eliminada do reality show da TV Globo. "Eu estou p*ta, estou muito nervosa, estava até tremendo. Quando saí do 'BBB', me trataram como lixo, falando que tinha tido a maior rejeição do programa. Vocês viram como fui verdadeira, fui sincera. Errei muito em me exaltar, em beber muito, mas em diversos momento abracei, acolhi... Nunca fiquei brigando por causa de macho, muito pelo contrário", continuou ela, que afirmou estar "realinhando" sua equipe.

"Eu saí [do 'BBB'] muito transtornada emocionalmente, tanto que minhas manchas aumentaram, tive distúrbios emocionais, vários problemas, mas estou me organizando, buscando profissionais qualificados no mercado para poder estar comigo nessa jornada porque não é facil, é um ninho de cobras. Infelizmente eu entrei muito despreparada se tratando de equipe nesse universo e fui muito sabotada", disse.

Em seguida, Natália finalizou o desabafo informando seus próximos passos: "Meu advogado já está se posicionando e entrando com as devidas providências. Tentei ao máximo manter isso no anonimato, fazer as coisas corretas, mas, infelizmente, quanto mais certo a gente é, mais 'no rabo' a gente toma. Eu sei que estou sumida, peço desculpas, sei que tem muita gente torcendo por mim, mas vocês me desculpem porque é muita coisa. Estou muito chateada porque é um destrato", encerrou.