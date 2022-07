Fernando ganha flores de Maiara - Reprodução/Instagram

Fernando ganha flores de Maiara Reprodução/Instagram

Publicado 28/07/2022 17:26 | Atualizado 28/07/2022 17:27

Rio - Fernando, da dupla com Sorocaba, compartilhou nas redes sociais que o relacionamento com Maiara, da dupla com Maraisa, segue muito bem após reconciliação. Ele mostrou nos stories do Instagram o presente que recebeu da noiva. Era um buquê de rosas vermelhas e um bilhete com declaração de amor.

fotogaleria

"Gente, eu não estou acostumado com essas coisas, não. Abri a porta do quarto, olha o que tinha. Foi a Maiara mesmo que mandou isso aqui? Meu Deus, olha isso, gente. Sempre eu que dou flores para ela. Que coisa mais linda! Obrigado, meu amor! É sério que é para mim? Não estou entendendo, não", disse ele.

Na sequência, Fernando não conseguiu esconder o quanto ficou surpreso. "Engraçado que ela dormiu aqui, saiu mais cedo, porque o voo dela era mais cedo e o meu é agora. Então, acordei e vi as flores na porta. Danadinha! Que lindas! Eu mereço?", questionou.

O casal, conhecido pelas idas e vindas, havia noticiado no início de julho que tinham terminado o relacionamento pela décima vez.