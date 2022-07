Maíra Cardi fez desabafo sobre 'burnout materno' - Reprodução/Instagram

Publicado 28/07/2022 14:51

Rio - Maíra Cardi usou as redes sociais para compartilhar um desabafo sobre o desgaste que tem enfrentado nos últimos meses. Nesta quinta-feira, a ex-BBB publicou um texto em que admite ter sofrido de "burnout materno" ao tentar conciliar os compromissos profissionais com os cuidados com a filha, Sophia, de 3 anos, fruto do casamento com Arthur Aguiar.

No Instagram, a coach de emagrecimento publicou uma galeria de fotos, abrindo com um registro em que aparece amamentando Sophia na primeira semana de vida da pequena dentro de seu escritório. "Mesmo estando na fase do puerpério imediato, eu já tive que voltar a trabalhar, tive! Apesar de amar meu trabalho, não voltei a trabalhar com menos de uma semana por opção... Assim como muitas outras mães voltam a trabalhar porque precisam, comigo não foi diferente! Essa cadeira deveria ser de amamentação e não de escritório!", começou a empresária, que abriu o jogo sobre a "Síndrome de Burnout Materno".

"Embora muitas desconheçam o termo utilizado, grande parte das mulheres que são mães já tiveram a experiencia do Burnout materno. Tudo começa despretensiosamente, sem grandes sinais... E quando você percebe, você já está extremamente doente e não consegue dar conta de realizar tarefas básicas do dia à dia", desabafou Maíra.

A influenciadora ainda refletiu sobre as responsabilidades que ainda são atribuídas às mulheres, apesar dos avanços sociais. "Nós, mulheres modernas, desde que conseguimos a nossa liberdade, adquirimos nossa independência financeira e o direito de trabalhar fora de casa, adquirimos também uma sobrecarga de trabalho. E por queê? Apenas somamos a carga de trabalhar fora de casa, mas raramente os afazeres de casa e a maternidade são divididas igualmente, até mesmo porque a amamentação somos só nós mesmas. E como fica nossa cabeça? Como fica a nossa saúde? Como a gente dá conta de tudo isso? Como encaixar um tempo pra nós mesmas? Muitas vezes, nos perdemos e passamos a viver apenas para os outros", afirmou.

Depois, Maíra revelou o diagnóstico recente de burnout materno, com a própria rotina intensa e os compromissos que surgiram após a vitória do marido no "BBB 22". "No meio de tudo isso, com o acúmulo de maternidade, trabalho, casamento, separação, 'Big Brother', Sophia doente, minhas empresas e ainda somando a intensidade que vivo a vida, veio o Burnout! Todos os que podem existir, juntos… Como lidar com isso tudo e os sintomas de tamanho desgaste?", questionou, encerrando o desabafo.

Confira: