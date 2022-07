Gloria Pires posa de biquíni durante viagem às Bahamas com o marido e os filhos - Reprodução/Instagram

Gloria Pires posa de biquíni durante viagem às Bahamas com o marido e os filhosReprodução/Instagram

Publicado 28/07/2022 20:39

Rio - Gloria Pires encantou os seguidores ao compartilhar uma foto de sua viagem às Bahamas. Nesta quinta-feira, a atriz usou o Instagram para registrar um dia de praia que teve ao lado do marido, Orlando Morais, e os filhos, Ana, de 21 anos e Bento, 17. No registro, a artista exibe o corpão em forma ao vestir um biquíni sem alça.

"É amor que estou sentindo?", escreveu ela na legenda da postagem, em referência a uma canção de Bob Marley. Nos comentários, fãs e amigos elogiaram Gloria e seus herdeiros: "Ai, que lindos, sou apaixonada por essa família", declarou Claudia Raia. "Muito amor em uma única foto", disse uma seguidora. "Quanta beleza", comentou mais uma fã.

Nesta sexta-feira, Gloria Pires retorna ao papel de Nise da Silveira em participação especial na novela "Além da Ilusão". A personagem entra em cena na reta final da trama de Alessandra Poggi e interage com Matias (Antonio Calloni), soltando as amarras que prendem o ex-juiz a uma maca. Gloria repete o mesmo papel que interpretou em 2015, no filme “Nise: o coração da loucura”.

