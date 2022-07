Telão despenca e atinge dançarinos do grupo Mirror durante show em Hong Kong - Reprodução/Twitter

28/07/2022

Rio - Um show da boyband Mirror foi interrompido às pressas, na noite desta quinta-feira, em Hong Kong, após um telão cair e esmagar um dançarino. Segundo veículos da imprensa local, duas pessoas ficaram feridas após o equipamento despencar de uma estrutura com outros cinco telões. Dois homens foram levados para o hospital Queen Elizabeth, estando um deles em estado grave com uma lesão no pescoço, enquanto o outro tem condições estáveis depois de um ferimento na cabeça.

As cenas fortes foram registradas por fãs, que tiveram de deixar o local imediatamente após o acidente. De acordo com o site 'The Standard', de Hong Kong, os homens feridos faziam parte da equipe de dançarinos que se apresentavam com dois membros do Mirror.

BREAKING: Uma apresentação ao vivo da boy band de Hong Kong Mirror foi interrompida depois que um telão caiu e atingiu dançarinos abaixo, pelo menos 2 feridos. pic.twitter.com/75yllo7K00 — Alexandre (@Alexand59517985) July 28, 2022

Os admiradores do grupo de pop cantonês, ou cantopop, já haviam realizado uma petição online com mais de 12 mil assinaturas cobrando por mais segurança para o Mirror. A manifestação aconteceu depois de um dos membros, Frankie Chan, sofrer uma queda de um metro de altura durante a apresentação do conjunto na última terça-feira, no mesmo espaço. O cantor usou as redes sociais após o concerto para tranquilizar os fãs e dizer que apenas tinha machucado o braço esquerdo.

No dia seguinte, a boyband retornou à arena conhecida como o Coliseu de Hong Kong com passos de dança "menos perigosos", além de ter cercas instaladas em alguns pontos do palco. O show desta quinta-feira era o quarto de 12 apresentações agendadas pela banda no local. Após o acidente de hoje, todos os concertos futuros no local foram cancelados.

O líder de Hong Kong, John Lee, expressou o choque com o acidente e desejou melhoras aos dois homens feridos. O chefe do Executivo ainda solicitou que o ocorrido seja investigado e pediu que sejam revisadas as condições de segurança do Coliseu.