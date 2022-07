Simone e Simaria - Reprodução/Instagram

28/07/2022

Rio - O perfil oficial de Simone e Simaria aproveitou a quinta-feira (28) para publicar uma foto antiga da dupla, mesmo em meio à crise entre as irmãs.

"Aquele TBT para relembrar o quanto faz bem acreditarmos em nós mesmos! Quem aí acompanha a gente desde essa época? Direto do túnel do tempo", diz a legenda da imagem.



Há pouco mais de um mês, Simaria anunciou a pausa na carreira, deixando a irmã sozinha com a responsabilidade de cumprir a agenda da dupla. Recentemente, a cantora ainda deixou de seguir Simone e o perfil da dupla. As irmãs também tiraram as iniciais da dupla de seus perfis nas redes sociais, mas as contas profissionais seguem ativas.