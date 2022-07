Viviane Araújo mostra saga para fechar short jeans - Reprodução / Instagram

Publicado 28/07/2022 09:14 | Atualizado 28/07/2022 09:19

Rio - Grávida de oito meses, Viviane Araújo usou as redes sociais, na quarta-feira, para compartilhar o "sofrimento" pelo qual passou ao tentar fechar um short jeans. No Instagram, a atriz compartilhou registros onde mostrou a dificuldade com a roupa e também, aproveitou para acariciar bastante a barriga de Joaquim, fruto do seu relacionamento com o empresário Guilherme Militão.

Divertida, Viviane decidiu adicionar um áudio de humor, sobre ganho de peso, no pequeno vídeo em que aparece sofrendo para vestir a peça. "Roupa, eu estou precisando muito, porque eu não estou emagrecendo mais, eu estou fazendo contrário, e as roupas não estão cabendo mais em mim". "E Joaquim está ótimo, meus amores", escreveu bem-humorada.

Recentemente, a atriz comentou com seus seguidores que tem feito fisioterapia pélvica durante a gestação. "A fisioterapia pélvica é para todo mundo, para no futuro você não ter nenhum problema. Não é só bom para o parto normal, mas também para cesariana, o pós-operatório também, uma série de benefícios que a fisioterapia pélvica traz para gente. Eu estou amando!", explicou no Instagram. "É muito importante fazer os excercícios diários, além das consultas. Faz toda diferença! Tem que ter uma disciplina também", aconselhou, na época.