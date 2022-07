Jesuíta Barbosa estrela ensaio nu para capa de revista - Reprodução

28/07/2022

Rio - Jesuíta Barbosa tirou a roupa e posou nu para estampar a capa de uma revista. Nesta quinta-feira, o ator de 31 anos surgiu completamente pelado em ensaio fotográfico na primeira edição masculina da 'Elle Brasil'. O artista foi selecionado para a estreia da publicação por ser um dos representantes de homens que expressam uma masculinidade fora do padrão.

Além da foto ousada que se tornou assunto nas redes sociais, nesta quinta-feira, o ator ainda falou sobre seu personagem na novela "Pantanal". “Ele é essa figura delicada, tímida, mas tão corajoso quanto eu sou na vida”, declarou o artista, que dá vida a Jove e faz par romântico com Juma (Alanis Guillen).

O cearense se juntou a Nicolas Prattes, Jão, Baco Exu do Blues e Dapper Dan para estrelar as capas da primeira edição da revista 'Elle Brasil' em sua versão masculina. Depois de assumir recentemente ter reatado o namoro com o fotógrafo Fábio Audi, Jesuíta, que se declara bissexual, participou do editorial que põe em destaque homens que se recusam a seguir as "regras" do que é masculino ou não.

"Possibilidades de entendimento de masculinidades e representações de homens para além dos moldes tradicionais aos quais somos condicionados. Para nós, era muito importante que essa edição não fosse feita dentro daquelas balizas heteronormativas das publicações masculinas dos anos 1990, 2000 e até algumas de hoje", declara Luigi Torre, editor de reportagem da 'Elle Men'.