Publicado 28/07/2022 21:37

Rio - Fernanda Keulla compartilhou uma boa notícia com os fãs, nesta quinta-feira, ao dizer que recebeu alta do hospital onde foi internada com herpes-zóster, em São Paulo. Em postagem no Instagram, a campeã do "BBB 13" agradeceu a equipe que a acompanhou e explicou que continuará o tratamento em casa.

"Foram dias difíceis, de muita dor e incertezas, mas venci! Graças a Deus tive alta, e gostaria de agradecer a essa equipe incrível que cuidou de mim durante todos esses dias internada", declarou a famosa, que ainda deixou um conselho para os fãs: "Fica o alerta para vocês sobre essa doença silenciosa, que é a Herpes Zóster. Vou continuar o meu tratamento de casa, e em breve quero falar mais sobre isso com vocês. Se cuidem!", completou.

A ex-BBB usou as redes sociais, na última segunda-feira, para abrir o jogo sobre o diagnóstico de herpes-zóster, o vírus da catapora. "Pra quem não sabe, assim como eu não sabia, vale o alerta: a herpes-zoster é causada pela reativação do vírus da varicela no organismo. A varicela é o vírus da catapora (que eu peguei na infância) que fica incubado no nervo. Devido a uma baixa imunidade do meu organismo, ansiedade, stress, o vírus da varicela foi reativado, me causando fortes dores (insuportáveis) e bolhinhas na pele", contou.

