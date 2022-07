Marcos Oliveira, o Beiçola, posta novo vídeo pedindo ajuda após cirurgia - Reprodução/Instagram

Marcos Oliveira, o Beiçola, posta novo vídeo pedindo ajuda após cirurgiaReprodução/Instagram

Publicado 28/07/2022 22:00

Rio - Marcos Oliveira, conhecido como o Beiçola de 'A Grande Família', compartilhou um novo vídeo durante sua recuperação após passar por uma cirurgia recentemente. Nesta quinta-feira, o ator de 66 anos voltou a pedir ajuda financeira para seguir com os cuidados do pós-operatório, uma semana depois de receber alta do Hospital Municipal Souza Aguiar, localizado no Centro do Rio.

"Quero agradecer imensamente ao Dr. Alex, que fez minha transformação e cirurgia. Estou em casa me recuperando. Em duas ou três semanas, posso voltar a trabalhar. Espero que vocês me ajudem. Tenho que comer e pagar coisa de farmácia", começou o artista, que compartilhou os dados de sua conta para transferência bancária.

"Estou precisando de ajuda. Não é muito, mas se puderem me ajudar, eu vou agradecer muito, porque só estou eu e as minhas cachorras”, completou ele, que chegou a receber ajuda de Tatá Werneck para realizar o procedimento no último dia 13.

