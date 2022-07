Guito faz maquiagem pela primeira vez e brinca: 'O poder que Ivete Sangalo tem' - Reprodução/Instagram

Guito faz maquiagem pela primeira vez e brinca: 'O poder que Ivete Sangalo tem'Reprodução/Instagram

Publicado 28/07/2022 19:28 | Atualizado 28/07/2022 19:29

Rio - Guito divertiu os fãs, na última quarta-feira, ao mostrar os bastidores de sua participação na "Pipoca da Ivete", da TV Globo. O ator, que interpreta o Tibério em "Pantanal", usou os Stories do Instagram para filmar o camarim da atração e disse estar fazendo maquiagem pela primeira vez na vida.

"Olha o poder que Ivete Sangalo tem. Pela primeira vez na vida estou passando uma maquiagem. Conselho do Xeréu Trindade", brincou o artista, que estava ao lado de Gabriel Sater no momento. O filho de Almir Sater riu do amigo e entregou: "Mas é mentiroso, hein".