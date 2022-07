José Loreto e Tadeu Schmidt se encontram nos Estúdios Globo - Reprodução/Instagram

Publicado 28/07/2022 18:23 | Atualizado 28/07/2022 18:44

Rio - José Loreto, o Tadeu de "Pantanal", encontrou com o "xará" Tadeu Schmidt nos Estúdios Globo. O apresentador do "BBB" publicou a foto ao lado do colega de emissora nas redes sociais.

"Tadeu e Tadeu! Há quanto tempo eu esperava este encontro!", escreveu o apresentador. "Viva o Tadeeeeeeeeeeeeu!!!!", completou.



Nos comentários, José Loreto aproveitou para brincar: "Tadeusos". O ator também fez questão de postar a foto, e na legenda continuou a brincadeira: "Tadeusos = Tadeuzinho + Tadeuzão".