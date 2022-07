Paolla Oliveira, Lázaro Ramos e Taís Araujo brilham em pré-estreia de filme

Rio - Taís Araújo prestigiou o marido, Lázaro Ramos, e Paolla Oliveira na pré-estreia do filme 'Papai é Pop', que os dois estrelam, em um cinema da Zona Sul do Rio, na noite desta quarta-feira. Na ocasião, o casal surgiu com looks e cabelos combinando. Já a namorada de Diogo Nogueira usou um vestido justinho e exibiu as curvas. O trio vibrou com o encontro e posou sorridente para as fotos. Outros famosos também marcaram presença na première do longa, que estreia dia 11 de agosto, como: Mariana Xavier, Giovanna Chaves, David Jr e a namorada, Yasmin Garcez, Hélio de La Peña e a esposa, Ana Quintella, Elisa Lucinda e Rodrigo França.

