Viih Tube faz xixi nas calças após crise de riso em Dubai - Reprodução/Instagram

Viih Tube faz xixi nas calças após crise de riso em DubaiReprodução/Instagram

Publicado 27/07/2022 21:57

São Paulo - Viih Tube compartilhou um momento divertido nos stories enquanto passeava no maior shopping do mundo em Dubai, nesta quinta-feira (27). No Instagram, a mãe, Viviane, entregou que a influenciadora e ex-BBB 21 fez xixi na calça após ter uma crise de riso no local.

fotogaleria

Tudo começou quando Viih saiu de uma loja da Gucci e gravava um vídeo, prometendo mostrar as compras, quando foi chamada por um segurança. A sacola teria apitado ao passar pela porta e Viih teve uma crise de riso.

"A pessoa ri tanto que está mijando. Vai logo, vai no banheiro. Mijando com Gucci na mão, misericórdia. Não está combinando", brincou Viviane, enquanto filmava a filha dando risada.

"Gente, quando eu tenho esses ataques de risos eu faço xixi real, tá?", escreveu Viih ao compartilhar o story da mãe. Na sequência, ela mostra a tia, que a acompanha na viagem, tendo a mesma crise de risos.

"Puxei minha tia e ela mijou de verdade. Juro, gente, não dá para rirmos tanto não", completou Viih, durante o vídeo.

Confira:



A reportagem é de Luiza Lemos, do iG.