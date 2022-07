Simaria - Reprodução/Instagram

Rio - Simaria voltou a deixar fãs curiosos, nesta quarta-feira, com uma postagem enigmática no Twitter. Depois de falar sobre a importância de "praticar a calma" em desabafo recente , a cantora compartilhou uma reflexão sobre a paz, poucos dias depois de expor uma crise na dupla com Simone deixando de seguir a irmã no Instagram.

"Paz não significa estar em um lugar onde não haja barulho, confusão ou trabalho duro. Significa estar no meio dessas coisas e ainda assim ter calma no coração", escreveu a sertaneja, que recebeu o apoio dos fãs nos comentários. Horas depois, a cantora voltou ao Twitter com a hashtag "#SimariaMulheres", que também utilizou em vídeos recentes nos Stories do Instagram.

Outra atitude que chamou a atenção dos seguidores foi que, além de parar de seguir a irmã, Simaria foi radical ao excluir todas as pessoas que seguia no Instagram. A cantora está afastada dos palcos desde junho para cuidar da saúde e, em entrevistas recentes, a artista declarou que se sentia controlada por Simone, que a impedia de agir com autenticidade.