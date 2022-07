Leo Santana é presenteado por fã com brinquedo erótico e Lore Improta comenta - Reprodução/Instagram

Publicado 27/07/2022 17:43

Rio - Leo Santana se surpreendeu ao descobrir o uso do presente inusitado que ganhou de uma fã recentemente. Nesta quarta-feira, o cantor usou os Stories do Instagram para contar que recebeu um masturbador masculino em formato de ovo. Durante o vídeo, a esposa do artista, Lore Improta, aproveitou para adiantar de que maneira pretender usar o brinquedo erótico com o marido.

"Aí ó, chega na cozinha e você encontra isso", começou ele, mostrando o objeto na cor brancaápara a câmera. "Nossa secretaria nem aí para isso aqui. Três semanas lá, achando que era um porta ovo cozido para Liz, quando você abre, é o que?", continuou ele, que é respondido por Lorena: "Um massageador de pinto", disparou a dançarina.

A influenciadora não escondeu os ciúmes enquanto reagia ao presente que Leo recebeu de sua fã: "Diz que foi fã sua que deu com chocolate. Fã descarada!", declarou. Em seguida, Lore contornou a situação dizendo que pretende fazer uso do brinquedo com o cantor: "Se ela deu é para eu usar com ele", disse.