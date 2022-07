Kamilla Fialho esclarece polêmicas com Anitta | Celebridades | O Dia

Kamilla Fialho falou sobre Anitta ’Bulldog Show’ - Reprodução/Youtube

Publicado 27/07/2022 15:49

Rio - Durante participação no podcast 'Bulldog Show' na última terça-feira (26), Kamilla Fialho, ex-empresária de Anitta, esclareceu alguns rumores envolvendo sua briga com a cantora no passado. No programa comandado por por Tuka Carvalho e Vivy Tenório, a fundadora da K2L relembrou um trecho da biografia não autorizada de Anitta, no qual afirmava que ela colocava droga na bebida da cantora para fazer shows.

fotogaleria "No livro está dizendo que eu colocava droga na bebida dela para ela fazer o show. Sabe o que ele (o escritor) estava se referindo? A ela ir a um nutrólogo, nutricionista, que provavelmente dava algum tipo de suplemento porque ela fazia muitos shows, era esse o rolê, e virou 'Kamilla coloca droga na bebida da Anitta', contou.

A empresária, que também revelou não ter mais contato com a cantora Lexa e Rebecca, disse que muitas de suas brigas com Anitta foram motivadas por Leo Dias. "Ele sabia que guerra entre mulheres rendia no jornal. Ele não ligou se algum dos lados estava sendo prejudicado", disse.