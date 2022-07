Dani Calabresa - João Cotta / TV Globo

27/07/2022

Rio - Dani Calabresa, de 40 anos, não faz mais parte do elenco fixo da TV Globo após sete anos. A humorista, que comandou o quadro 'CAT BBB' neste ano, explicou que trabalhará apenas por obras na emissora. A informação foi confirmada pela atriz ao colunista Lucas Pasin, do 'Uol', na noite desta terça-feira, durante pré-estreia do filme 'O Palestrante', em um cinema da Zona Sul do Rio.

"Agora trabalho com contrato por obra. É legal, porque adoro trabalhar na Globo, mas a gente tem tantas outras oportunidades", comentou ela. "Este modelo de contrato [por obra] possibilita parcerias diferentes, permite que o artista varie. Eu acho moderno. Pode ser que daqui a um ano eu esteja chorando debaixo da ponte", completou a atriz e apresentadora, aos risos.

Após deixar a TV Globo, Dani contou quais são seus planos profissionais. "Tenho projetinhos, mas nada confirmado para contar. Sigo com vontade de voltar ao CAT no BBB, amei fazer. Amo o programa. Meu currículo está aí, né?", brincou.

Ao colunista, a humorista ainda comentou o fim do programa 'Dani-se', do GNT, após duas temporadas. "O Dani-se deu super certo. É um programa de humor que passava em um canal que não é tão de humor, o GNT. Essa era uma preocupação. Pensamos que poderia ser um corpo estranho na programação, e ele não foi. Foi bem aceito, as pessoas gostaram. Fizemos pesquisa. E eu achava que ele só ia ter uma temporada. Para mim, a surpresa não é nem que cancelaram a terceira temporada, mas sim que teve uma segunda em plena pandemia. Valeu a experiência".