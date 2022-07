Ex-BBBs Bil Araújo e Larissa Tomásia foram vistos juntos em Fortaleza - Reprodução da internet

Publicado 27/07/2022 20:43

Rio - Larissa Tomásia se pronunciou após surgirem boatos de que teria ficado com o ex-BBB Bil Araújo no Fortal, o Carnaval fora de época de Fortaleza. Em resposta ao comentário de uma internauta no Instagram, a ex-participante do "BBB 22" negou ter trocado beijos com o modelo, com quem foi vista na festa que aconteceu no último fim de semana, no Ceará.

"Deixem de ser loucos, não tem nada acontecendo entre o Bil e eu, parem de ficar deduzindo o que vocês não sabem e, outra coisa, só porque eu sou solteira não quer dizer que eu tenho que sair pegando geral por aí não", disparou a influenciadora, encerrando os rumores de um romance com o ex-'BBB 21', que terminou o namoro com Erika Schneider recentemente.

Em seguida, Larissa ainda alfinetou a moça que disse que o suposto affair entre Bil e a ex-sister era óbvio há algum tempo. "Me admira você, uma mulher, julgando outra, sem nem estar por dentro dos fatos", declarou a famosa.