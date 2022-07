Juju Salimeni - Reprodução do Instagram

Rio - Juju Salimeni abriu o jogo com os fãs sobre suas finanças no início da carreira como assistente de palco do "Pânico na TV". Respondendo uma caixinha de perguntas nos Stories do Instagram, a modelo surpreendeu os seguidores ao relembrar o que fez com o primeiro salário que recebeu pelo trabalho na televisão.

"Não comprei nada. Paguei dívida! Estava toda ferrada com parcela do cartão de crédito e o limite nem era alto", declarou a musa fitness, nesta quarta-feira.

Recentemente, a influenciadora esteve no "PodDelas" e desabafou sobre a remuneração que ganhava como Panicat. "Eu sempre ganhei mais na internet do que na TV, principalmente no Pânico, que era um salário simbólico. A gente ganhava duzentos reais por gravação, era pouquíssimo. Era uma fase em que a gente era super explorada", disse Juju.

"Nada que aconteceu naquela fase seria permitido hoje em dia, tanto sobre as conotações das piadas quanto esse questão de trabalho. A gente não tinha contrato, salário, nada. Era largado. Era uma vitrine. A gente pegou uma fase muito boa de eventos. A gente era muito contratada para fazer presença. A gente trabalhava muito com isso, então realmente ganhava bem", completou ela.