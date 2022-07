Bia Feres espera o segundo filho - Reprodução do Instagram

Publicado 27/07/2022 14:46

Rio - Bia Feres está grávida do segundo filho. A gêmea do nado sincronizado anunciou a novidade através do Instagram, nesta quarta-feira. O bebê é fruto de seu casamento com Maurício Sirotsky. Os dois já são papais de Isaac, de 1 ano.

"É, gente. Baby Isaac foi promovido a irmão mais velho. Foi tão de repente que eu descobri que eu não poderia estar mais surpresa e feliz! Baby Isaac agora vai ter um irmãozinho ou irmãzinha. Já estava nos nossos planos ter mais um baby, mas não imaginávamos que seria assim tão rápido", escreveu Bia na legenda da publicação.

Através do Instagram stories, ela falou sobre a descoberta da gravidez e da reação do marido. "Fiz o teste e deu que eu estava grávida. O papai estava em home office, trabalhando, em reunião, e eu fiquei tão eufórica que só joguei o teste no teclado do computador. Ele disse: 'calma aí, pessoal, que eu tenho que resolver um negócio muito rápido'. Ele saiu super emocionado e foi muito legal. A gente se abraçou, comemorou", contou.

Irmã de Bia, Branca também está grávida. Ela espera uma menina, que se chamará Nicole.