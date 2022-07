Ivete Sangalo - Reprodução de vídeo

Ivete SangaloReprodução de vídeo

Publicado 27/07/2022 13:16

Rio - Ivete Sangalo esclareceu o motivo do filho, Marcelo Cady, de 12 anos, ter colocado seu videogame à venda nas redes sociais para comprar uma prancha de surfe. Em entrevista a podcast 'Fala, Brasólho', apresentado por Fred, na noite desta terça-feira, a cantora deixou claro que a situação não tem nada a ver com dinheiro.

"Não tem a ver com a grana e sim com as escolhas. Marcelo sabe que pode ter, mas eu tenho que ensinar a ele a fazer escolhas. Essas necessidades precisam ser desconstruídas. E eu o autorizei a se virar. Acredito e confio muito no meu filho", comentou a artista, que contou que Gabriel Medina presenteou seu filho com uma prancha.

No podcast, Ivete ainda disse que o filho é 'sensacional' e falou sobre a paixão dele pela música. "Faltando 12 dias para ele nascer eu estava fazendo show no trio elétrico. Então acho que tem genética, o pai dele, o Daniel, também toca muito bateria e percussão, gosta de música. Acredito nisso de genética. Em casa tenho estúdio, ele sempre teve contato com os instrumentos, músicos, ensaios, com essa rotina. Mas a descoberta da percussão foi por ele mesmo. Tinham vários instrumentos e ele sempre ia na percussão, que é uma coisa que eu toco, o pai toca. Marcelo tem uma paixão mesmo, dar orgulho de ver", explicou ela.

Além de Marcelo, a cantora também é mãe das gêmeas Helena e Marina, de 4 anos. Todos são frutos do relacionamento de Ivete com o nutricionista Daniel Cady.