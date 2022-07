Letícia Sabatella se emociona ao se ver mais velha em filtro - Reprodução / Instagram

Publicado 27/07/2022 10:15

Rio - Letícia Sabatella, de 51 anos de idade, usou as redes sociais, na noite de terça-feira, para publicar um vídeo em que aparece usando um filtro capaz de modificar sua aparência, conferindo-lhe um aspecto de idosa. Ao ver as rugas em seu rosto, a atriz não conteve a emoção e indo as lágrimas, decidiu fazer uma reflexão sobre os anos vividos e situações superadas durante a vida.

"Como você se vê daqui 20, 30 anos?", iniciou Letícia, comovida. "Achei tão emocionante esse filtro. Como se estivesse vendo tantas existências, tantas emoções, tantas superações. Nossa, tanta vida nesse rosto. É, é bonito viver, hein?! Nossa, é perfeito!", afirmou, impressionada com a aparência gerada pelo recurso.

Posteriormente, a atriz decidiu usar a função de rejuvenescimento da ferramenta. "Oh, meu Deus. Já fui parecida com essa meninininha", pontuou, ainda emocionada.

Nos comentários da publicação, seguidores concordaram com a reflexão e elogiaram a sensibilidade de Letícia. "Quanta vida em cada marca, quantas histórias, memórias... Essa é, indiscutivelmente, a maior de todas as riquezas", comentou uma internauta. "Cada linha conta a história de um lugar por onde você passou. É interessante pensar que cada expressão marca uma estrada... A dádiva de envelhecer é contar o tempo decorrido como uma linha de transformação e superação! Linda, Letícia!", afirmou outra. "Minha Letícia, você é realmente uma pessoa diferenciada! O que a torna ainda mais especial é a grandeza de sua alma", enalteceu uma fã.

