Bianca Andrade e Gkay se beijam no palco do MTV Miaw 2022Eduardo Martins / Agnews

Publicado 27/07/2022 07:50

Rio - GKay e Bianca Andrade, a Boca Rosa, protagonizaram um beijão no palco do 'MTV Miaw 2022', em São Paulo, na noite desta terça-feira. Tudo aconteceu quando as duas falavam sobre a fama de pegadora da ex-BBB na 'Farofa da Gkay'. A empresária, então, ressaltou que a humorista não beijava ninguém em público.

"Você coloca todo mundo pra beijar na frente do povo, mas ninguém nunca viu a dona da Farofa beijando no meio da galera. Você não quer beijar ninguém em público, é isso?", questionou Bianca. Quem falou que eu não beijo em público, Bianca?", quis saber Gkay. "Ah é, então, me beija", rebateu Boca Rosa. Logo depois, elas se beijaram e surpreenderam o público.

No Twitter, Gkay elogiou o beijo de Bianca. "Agora eu entendi o poder da boquinha".

agora eu entendi o poder da boquinha — GKAY (@gessicakayane) July 27, 2022

Veja a reação dos internautas:

A GKAY E BIANCA SE BEIJANDO EU TO PASSANDO MAAAAAAAL pic.twitter.com/RGw7oOZ8sZ — glay (@4everglay) July 27, 2022

a gkay sendo engolida pela boca rosa, queria ser ela pic.twitter.com/CTSkeu6hoG — alycia (@rosedixbr) July 27, 2022

E num é que a Boca Rosa conseguiu o beijo com a Gkay kkkkkkkkk MEU DEUS! #MTVMiaw #gkay pic.twitter.com/veKvxYzgvP — Stef (@_stefoliveirap) July 27, 2022