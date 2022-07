Capa do Single 'Cachorrinhas' - Divulgação

Publicado 27/07/2022 00:00

Rio - Luísa Sonza ganhou visibilidade com o público cantando versões cover de diversos artistas, mas foi com suas próprias composições que a gaúcha conquistou seu espaço no cenário musical. Usando a estratégia adotada no ano passado, quando lançou o álbum 'Doce 22' em seu aniversário, Luísa repete a fórmula de sucesso e agora disponibiliza o single 'Cachorrinhas' para celebrar a chegada aos 24 anos em grande estilo.



Em entrevista ao DIA, a artista reflete sobre as diferenças em seu estado emocional entre o lançamento do álbum 'Doce 22' e o mais recente single. "Eu estava triste e o aniversário, por mais que eu estivesse com as pessoas que eu amo, foi pesado e difícil. Passei horas em um cantinho sozinha, pensando e chorando. É muito louco pensar que esse ano estou chorando, como uma boa canceriana, mas estou chorando de alegria", diz.

'Cachorrinhas'

O novo single de Luísa Sonza contou com a produção de Tropkillaz e reflete a mudança positiva no emocional da artista: "Cachorrinhas é uma música comemorativa, cômica, engraçada, feliz e leve. Da mesma forma que estou me sentindo agora. Eu não pensei em expectativa para a canção, eu já estou vivendo toda a minha plenitude. 'Cachorrinhas' é a consequência do que eu vivi nos últimos meses. Nos últimos quatros meses, eu tenho vivido os dias mais felizes da minha vida. Eu tenho cuidado de mim e me reencontrando. Eu sou uma pessoa tão mais alegre do que há um ano atrás."



A cantora revela que o single encerra um ciclo e, ao mesmo tempo, já prepara seu público para vislumbrar o que virá em uma nova era de sua carreira. "Agora eu não estou nem lá e nem cá. Porque existe esse processo de eu me entender e de me permitir entender tudo que vai acontecer, eu estou vivendo para contar a história depois. 'Cachorrinhas' vem encerrando uma grande era na minha vida, que eu comecei há 5 anos atrás, e hoje eu sinto que meu senso artístico tem mudado muito e ido para um lugar que eu não me identifico tanto. Eu sinto que essa música vem para encerrar uma grande estética que eu explorei e vivi por muito tempo", explica. As coreografias de suas músicas também sofrerão grandes mudanças. "A nossa intenção foi encerrar essa era das coreografias, pelo menos por um tempo, porque não há joelho, coluna e corpo que aguente. E para encerrar essa era nessa estética de dança, porque depois a nossa dança vai mudar na próxima era, vai ser com chave de ouro, eu saí machucada e com o braço roxo", revela.

Produção Audiovisual

O clipe de 'Cachorrinhas' conta com a participação especial dos animais de estimação de Luísa Sonza: as cachorras Gisele Pinschers, Britney Spinschers Sonza, Duda Beainscher Sonza, e a gata Rita Lee Sonza. A artista entrega o trabalho nos bastidores para possibilitar a presença dos bichinhos. "Mandamos adestrar a Britney e a Duda porque elas são dois terrores. A Gisele é um anjo, mas ela só obedece a mim. No set, todas as cenas eu tive que fazer com ela e a cena que eu não estava foi um caos e demorou horas para conseguir fazer. Com a Rita foi mais difícil. Ela é um amor aqui em casa, mas quando saí do seu ambiente ela quer voltar de qualquer jeito", comenta.

Cobrança do Público

Com resultados grandiosos e apenas cinco anos de carreira, a cantora afirma que ainda não entregou tudo que tem guardado como artista e que ser subestimada faz com que o público se surpreenda com seus projetos. "A minha dedicação é tanta que eu não me sinto pressionada porque eu dedico a minha vida, todos os meus dias, cada leitura que eu faço, cada aula de dança...é tanta entrega. Eu não sou a melhor artista e a melhor cantora, mas eu sou uma das mais dedicadas. Enquanto eu for assim, eu vou sempre acabar surpreendendo as pessoas", avalia.

Sony Music

Além de finalizar uma era na carreira da artista, 'Cachorrinhas' marca a chegada de Luísa Sonza na Sony Music, sua nova gravadora. A cantora esclarece que explorar novas facetas musicais foi uma das razões para essa mudança. "Eu escolhi essa gravadora porque desde a primeira conversa que tivemos o combinado foi me respeitar como artista e o que eu penso em fazer como artista. Foi isso que me trouxe até aqui, é isso que me faz ter uma legião de pessoas que estão ali não só pelo meu tamanho em números. Minha relação com os fãs é de vida e vai muito além", disse. "Nesse momento, estou indo para um lugar mais sóbrio e doida para explorar outros lugares musicais. Nesses cinco anos, eu ainda não explorei isso a fundo porque fiquei mais no lado pop e funk, o que foi incrível, mas eu sinto que preciso explorar outras facetas da Luísa", acrescenta.



Rock in Rio

Atração confirmada no Rock in Rio, a artista subirá no Palco Sunset no dia 4 de setembro, Luísa Sonza conta o que os fãs podem esperar de sua apresentação no festival: "Eu vou entregar os dois lados da Luíza de uma forma bem clara e intensa. Quero entregar em uma hora de show tudo que eu posso ser como artista, e o resultado ficará icônico, maravilhoso e surpreendente. Quero levar outras facetas minhas e carimbar o início de uma nova era, tanto na estética visual, nos elementos e no áudio. Vocês podem esperar um novo momento e uma nova visão da mesma pessoa."