Mansão do namorado de Giovanna Lancellotti é invadida por macacos no RioReprodução/Instagram

Publicado 26/07/2022 21:51

São Paulo - Giovanna Lancellotti compartilhou um susto que passou nesta terça-feira (26). A atriz, que está passando um tempo na casa do namorado Gabriel David, em São Conrado, no Rio de Janeiro, se assustou ao flagrar macacos no local.

"Cadê o Ibama aqui em São Conrado? Por favor", escreveu em um dos vídeos. Ela também chega a falar com os macacos: "Sai, vai para sua casa, chega! Estão passando dos limites".

Em outro story, ela mostra um macaco subindo uma escada do outro lado do cômodo. "Olha onde o outro está", diz, ao mostrar o animal.

A reportagem é de Luiza Lemos, do iG.